İstanbul Erkek Lisesindeki taciz ve şiddet iddialarının ardından soruşturma tamamlandı. 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencileri taciz ettiğine dair delil bulunamazken; 11. sınıf öğrencilerinin 2 gece boyunca yurtta sistematik bir şekilde alt sınıfları darbettiği öne sürüldü.

İstanbul Erkek Lisesinde olaylı günler bitmiyor. 11. sınıf öğrencilerinin, 9. sınıf öğrencilerine yönelik şiddet olayları tartışılırken, LGS birincisi 7 öğrencinin hazırladığı iddia edilen taciz ve tecavüz içerikli 507 maddelik skandal bir listenin dinamitin fitilini ateşlediği ortaya çıkmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 112 kişi tutuklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Yurttaki darp olayının ardından Millî Eğitim müfettişlerince idari soruşturma sürdürülürken, olaya karışan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, disiplin sürecinin başlatıldığı ve önleyici rehberlik çalışmalarının devreye alındığı öğrenilmişti.

TACİZ YOK, ŞİDDET VAR

Sabah'ın haberine göre soruşturma tamamlandı. Edinilen bilgiye göre yaşanan olayların taciz değil, organize ve sistematik şiddet vakası olduğunu öğrenildi. Çünkü soruşturmada 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik sözlü ya da fiziksel tacizde bulunduğuna dair herhangi bir şikâyet veya somut delil yer almadı.

507 maddelik utanç listesinin ise başka bir öğrenci tarafından hazırlandığı, sosyal medyada da yanlış bilgilerle yayıldığı belirtildi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde soruşturma tamam! Tacize delil yok, 2 gece sistematik darp var

2 GECE BOYUNCA DÖVMÜŞLER

Öte yandan 11. sınıf öğrencilerinin, 9. sınıf öğrencilerini anlık bir şekilde öfkeyle değil; planlı olarak 2 gece boyunca yurtta darbettiği iddia edildi. Öğrencilerin kol saatlerini muşta gibi kullandığı, bıçak çektiği de öne sürüldü.

Olaya adı karışan 9. sınıf öğrencileri okuldan ayrılmak durumunda kalırken 11. sınıftaki şüpheli öğrenciler için istenen ceza, pazartesi günü disiplin kurulu tarafından verilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası