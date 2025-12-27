İstanbul Erkek Lisesi'nde soruşturma tamam! Tacize delil yok, 2 gece sistematik darp var
İstanbul Erkek Lisesindeki taciz ve şiddet iddialarının ardından soruşturma tamamlandı. 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencileri taciz ettiğine dair delil bulunamazken; 11. sınıf öğrencilerinin 2 gece boyunca yurtta sistematik bir şekilde alt sınıfları darbettiği öne sürüldü.
- İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olaylara ilişkin idari soruşturma tamamlandı.
- Olayların organize ve sistematik bir şiddet (darp) vakası olduğu, taciz olmadığı tespit edildi.
- Taciz ve tecavüz içerikli olduğu iddia edilen "507 maddelik liste"nin başka bir öğrenci tarafından hazırlandığı ve sosyal medyada yanlış bilgilerle yayıldığı belirtildi.
- 11. sınıf öğrencilerinin, 9. sınıf öğrencilerini yurtta 2 gece boyunca planlı bir şekilde darbettiği iddia edildi.
- Olaya karışan 9. sınıf öğrencileri okuldan ayrılırken, 11. sınıf öğrencileri için ceza Pazartesi günü disiplin kurulu tarafından verilecek.
İstanbul Erkek Lisesinde olaylı günler bitmiyor. 11. sınıf öğrencilerinin, 9. sınıf öğrencilerine yönelik şiddet olayları tartışılırken, LGS birincisi 7 öğrencinin hazırladığı iddia edilen taciz ve tecavüz içerikli 507 maddelik skandal bir listenin dinamitin fitilini ateşlediği ortaya çıkmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Yurttaki darp olayının ardından Millî Eğitim müfettişlerince idari soruşturma sürdürülürken, olaya karışan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, disiplin sürecinin başlatıldığı ve önleyici rehberlik çalışmalarının devreye alındığı öğrenilmişti.
TACİZ YOK, ŞİDDET VAR
Sabah'ın haberine göre soruşturma tamamlandı. Edinilen bilgiye göre yaşanan olayların taciz değil, organize ve sistematik şiddet vakası olduğunu öğrenildi. Çünkü soruşturmada 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik sözlü ya da fiziksel tacizde bulunduğuna dair herhangi bir şikâyet veya somut delil yer almadı.
507 maddelik utanç listesinin ise başka bir öğrenci tarafından hazırlandığı, sosyal medyada da yanlış bilgilerle yayıldığı belirtildi.
2 GECE BOYUNCA DÖVMÜŞLER
Öte yandan 11. sınıf öğrencilerinin, 9. sınıf öğrencilerini anlık bir şekilde öfkeyle değil; planlı olarak 2 gece boyunca yurtta darbettiği iddia edildi. Öğrencilerin kol saatlerini muşta gibi kullandığı, bıçak çektiği de öne sürüldü.
Olaya adı karışan 9. sınıf öğrencileri okuldan ayrılmak durumunda kalırken 11. sınıftaki şüpheli öğrenciler için istenen ceza, pazartesi günü disiplin kurulu tarafından verilecek.