Huriye Helvacı'nın kızı konuştu, sesi titreyerek çağrı yaptı: Annemin kaybolduğunu internetten öğrendim

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’dan 7 gündür haber alınamıyor. Merkez Mahallesi’ndeki evlerinden ayrıldıktan sonra izleri kaybolan anne-oğul için AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri seferber oldu.

Arama çalışmaları aralıksız sürerken, Huriye Helvacı’nın 16 yaşındaki kızı Meryem Nur Helvacı da sessizliğini bozdu. Yurtta kaldığı için olaydan geç haberdar olduğunu belirten Meryem Nur, “Annemin ve kardeşimin kaybolduğunu internetten öğrendim. Eğer beni duyuyorlarsa, lütfen eve dönsünler” diyerek gözyaşları içinde çağrıda bulundu.

KIZI ANNESİNE SESLENDİ

İyi bir haber almak istediğini kaydeden Meryem Nur Helvacı, "Ben Huriye Helvacı’nın kızıyım. Buradan sesleniyorum, eğer duyan, gören birisi var ise bize ya da herhangi birine haber versin. Eğer annem şu an beni izliyorsa birine ulaşsın, iyi mi, kötü mü, nerede, herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın, haber almak istiyoruz" dedi.

"KAYBOLDUĞUNU İNTERNETTEN ÖĞRENDİM"

"En son iki hafta önce okuldan eve gelmiştim" ifadelerine yer veren Meryem Nur Helvacı, "Ben yurtta yatılı kalıyorum. Yurttayken annemle en son telefonla Cumartesi günü konuştum. Pazar günü kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim. Öğrencince ben de çok üzüldüm, şok atlattım. Sınavlarım bitince eve geldim" diye konuştu.

Annesine çağrıda bulunan Meryem Nur Helvacı, "Eğer annem beni duyuyorsa ulaşsın, herhangi birine haber versin. Gören duyan bilen biri varsa, bir şekilde bize ulaşsın. En ufak haber bizim için güzel olur. En kısa zamanda kavuşmak istiyorum, şu anda yanlarımda olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

ANNESİ: KİME SIĞINIYORSUN, ORMANDA MISIN?

Huriye Helvacı’nın annesi Ayşe Hıra ise kızı ve torununun dönmesini istediğini belirterek, "Huriye, neredeysen çık gel. Bana bir şey demeden çıktın, gittin. Neredesin, kime sığınıyorsun, ormanda mısın, ben şaşırıyorum. Çık da gel. Kardeşin burada" ifadelerini kullandı.

"SON DÖNEMDEKİ AGRESİFLİĞİ..."

Huriye Helvacı’nın ablası Ayşe Çalık da kardeşinin ve yeğeninin bir anca bulunması ya da evlerine dönmesini istediğini kaydederek, "Kendi isteğiyle bile gittiyse bizden çekinmesin. Arasın, haber versin. Ben kendi isteğiyle gittiğini düşünmüyorum. Nasıl bir kafa karışıklığı yaşadıysa ya da birine denk geldi. Son dönemde agresifliği, ilaçlarını kullanmaması derken, günden güne nasıl bir duruma girdiyse bilmiyorum. Kızını da bizi de duyuyorsa bu kadar insanı üzmeye hakkı yok. Herkes onu arıyor. En azından bir telefonla arasın, sesini duyalım. En azından ‘ben sizi istemiyorum’ desin, bir ses versin. Bu kadar belirsizlikle insan daha ne kadar yaşar" dedi.