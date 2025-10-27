Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kastamonu'da ortalık savaş alanına döndü! Feci kazada 2 ölü 4 yaralı

Kastamonu'da ortalık savaş alanına döndü! Feci kazada 2 ölü 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da meydana gelen bir kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada tedavi altına alınan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu Çördük köyü mevkiinde meydana geldi.

2 ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Enes Ş. yönetimindeki 34 NP 5778 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Ömer A. idaresindeki 34 NF 8685 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 ÖLÜ 4 YARALI

Kazada 34 NP 5778 plakalı otomobilde bulunan Yeter Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile araçlardaki Fadime A, Ramazan Şahin ve Rüzgar Efe Ş. yaralandı. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Şahin de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

