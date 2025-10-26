Toprağı kazarken karşılaştığı şeye mezarcı bile inanamadı: Eline alır almaz ateşe verdi!
Diyarbakır’da mezar kazarken kefenlenmiş bir oyuncak bebek bulan kişi, 'büyü' yapıldığını öne sürüp bebeği iplerinden ve bezlerinden ayırıp yaktı.
Akılalmaz olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşandı. Yeniköy mezarlığında mezar kazan Barış Karabulut isimli vatandaş hayatının şokunu yaşadı.
Daha önce kazdığı mezarlarda büyü olduğunu düşündüğü kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bu sefer kefenle sarılmış bir oyuncak bebek buldu.
ÖNCE İNCELEDİ SONRA YAKTI
Bebeği eline alıp dikkatlice inceleyen Karabulut, ipleri kesip, üzerindeki bez parçalarını sökerek yaktı.
Karabulut, bunun büyü olduğunu düşündüğünü söyledi.
