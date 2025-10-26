Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Toprağı kazarken karşılaştığı şeye mezarcı bile inanamadı: Eline alır almaz ateşe verdi!

Toprağı kazarken karşılaştığı şeye mezarcı bile inanamadı: Eline alır almaz ateşe verdi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Toprağı kazarken karşılaştığı şeye mezarcı bile inanamadı: Eline alır almaz ateşe verdi!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da mezar kazarken kefenlenmiş bir oyuncak bebek bulan kişi, 'büyü' yapıldığını öne sürüp bebeği iplerinden ve bezlerinden ayırıp yaktı.

Akılalmaz olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşandı. Yeniköy mezarlığında mezar kazan Barış Karabulut isimli vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

Daha önce kazdığı mezarlarda büyü olduğunu düşündüğü kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bu sefer kefenle sarılmış bir oyuncak bebek buldu.

Toprağı kazarken karşılaştığı şeye mezarcı bile inanamadı: Eline alır almaz ateşe verdi! - 1. Resim

ÖNCE İNCELEDİ SONRA YAKTI

Bebeği eline alıp dikkatlice inceleyen Karabulut, ipleri kesip, üzerindeki bez parçalarını sökerek yaktı.

Toprağı kazarken karşılaştığı şeye mezarcı bile inanamadı: Eline alır almaz ateşe verdi! - 2. Resim

Karabulut, bunun büyü olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şota Arveladze'den Real Madrid ve Barcelona örneği: Beşiktaş ne yapsın?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boğazın gözde ilçelerinden Sarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar 'pes' dedirtti - YaşamSarıyer'de içler acısı manzara! Kıyıya vuranlar...Siverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti! Ölümle burun buruna geldi... - YaşamSiverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti!Fırtına uyarısı sonrası seferler iptal edildi! BUDO'dan açıklama - YaşamFırtına uyarısı sonrası seferler iptal edildi!Antalya'da düğün davetlileri şoke oldu! Damada takılanlar ağızları açık bıraktı: arsa, ev, araba... - YaşamDavetliler şoke oldu! Damada takılanlar ağzı açık bıraktıEdirne'de hamsinin kilosu düştü, vatandaşlar poşet poşet aldı - YaşamHamsinin kilosu düştü, vatandaşlar poşet poşet aldı!Elazığ'da nehirde korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar - YaşamAkıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar
Sonraki Haber Yükleniyor...