Toprağı kazarken karşılaştığı şeye mezarcı bile inanamadı: Eline alır almaz ateşe verdi!

Akılalmaz olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşandı. Yeniköy mezarlığında mezar kazan Barış Karabulut isimli vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

Daha önce kazdığı mezarlarda büyü olduğunu düşündüğü kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bu sefer kefenle sarılmış bir oyuncak bebek buldu.

ÖNCE İNCELEDİ SONRA YAKTI

Bebeği eline alıp dikkatlice inceleyen Karabulut, ipleri kesip, üzerindeki bez parçalarını sökerek yaktı.

Karabulut, bunun büyü olduğunu düşündüğünü söyledi.