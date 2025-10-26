Erzurum'dan geldiler, Kars'ta felaketi yaşadılar: Baba, evlat katili oldu
Kars’ta ördek avına çıkan baba, yanlışlıkla oğlunu vurdu. Göğsünden yaralanan 16 yaşındaki Muhammet Ali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzurum'un Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine ördek avına gelen baba ve oğlu dehşeti yaşadı.
Baba Muzaffer K., kazara 16 yaşındaki oğlu Muhammet Ali K'yi vurdu.
Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
EVLAT KATİLİ OLDU
Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu.
Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
