Haberler > 3. Sayfa > Erzurum'dan geldiler, Kars'ta felaketi yaşadılar: Baba, evlat katili oldu

Erzurum'dan geldiler, Kars'ta felaketi yaşadılar: Baba, evlat katili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;dan geldiler, Kars&#039;ta felaketi yaşadılar: Baba, evlat katili oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars’ta ördek avına çıkan baba, yanlışlıkla oğlunu vurdu. Göğsünden yaralanan 16 yaşındaki Muhammet Ali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'un Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine ördek avına gelen baba ve oğlu dehşeti yaşadı. 

Baba Muzaffer K., kazara 16 yaşındaki oğlu Muhammet Ali K'yi vurdu. 

Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVLAT KATİLİ OLDU

Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu.

Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İsrail, Lübnan'da sivilleri hedef aldı! İHA saldırılarında 3 kişi öldü, yaralılar var
