Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sürücünün ensesinde hissettiği sıcaklık hayatlarını kurtardı

Sürücünün ensesinde hissettiği sıcaklık hayatlarını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sürücünün ensesinde hissettiği sıcaklık hayatlarını kurtardı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da hareket halindeki kamyonetin sürücüsü ensesinde bir sıcaklık hissetti, hemen kenara çekti. Üç kişi saniyelerle yarışarak araçtan indi, kamyonet anında alev topuna döndü.

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü'nde gerçekleşti. Gaziantep istikametine giden Mehmet A.'nın kullandığı tekstil malzemesi yüklü kamyonetin arka kısmından alevler yükseldi.

Sürücünün ensesinde hissettiği sıcaklık hayatlarını kurtardı - 1. Resim

HİSSETTİĞİ SICAKLIK CAN KURTARDI

Ense ve sırt kısmında bir sıcaklık hisseden sürücü Mehmet A. aracı durdurdu. Mehmet A. ile yanındaki Samet S. ve Töre S. kamyonetten indikten sonra araç alev topuna döndü.

Sürücünün ensesinde hissettiği sıcaklık hayatlarını kurtardı - 2. Resim

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDULAR

Her 3 kişi de yanmaktan son anda kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken arka kısmındaki tekstil malzemesi ise küle döndü.

Sürücünün ensesinde hissettiği sıcaklık hayatlarını kurtardı - 3. Resim

Kamyonetin arka bölümünde çıktığı öğrenilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bireysel emeklilikte havuz büyüyor! 1 trilyon 966 milyar TL'yi aştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 polis memuru silahla yaralandı - 3. SayfaUyuşturucu operasyonunda polis memuru silahla yaralandıMuğla'da yamaç paraşütünün sonu kötü bitti! 1200 metreden kayalıklara çakıldılar - 3. Sayfa1200 metreden kayalıklara çakıldılarYağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyük - 3. SayfaYağ tankeri araçların üzerine devrildi! Hasar büyükAdıyaman'da dehşet! Dini nikahlı eşini yaralayıp intihar etti - 3. SayfaDini nikahlı eşini yaralayıp intihar ettiŞanlıurfa'da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı! - 3. SayfaŞanlıurfa'da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı!Liseli Elif Su Er kayıplara karıştı! Elazığ seferber oldu, her yerde aranıyor - 3. SayfaLiseli Elif sırra kadem bastı!
Sonraki Haber Yükleniyor...