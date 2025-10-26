Sürücünün ensesinde hissettiği sıcaklık hayatlarını kurtardı
Şanlıurfa’da hareket halindeki kamyonetin sürücüsü ensesinde bir sıcaklık hissetti, hemen kenara çekti. Üç kişi saniyelerle yarışarak araçtan indi, kamyonet anında alev topuna döndü.
Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü'nde gerçekleşti. Gaziantep istikametine giden Mehmet A.'nın kullandığı tekstil malzemesi yüklü kamyonetin arka kısmından alevler yükseldi.
HİSSETTİĞİ SICAKLIK CAN KURTARDI
Ense ve sırt kısmında bir sıcaklık hisseden sürücü Mehmet A. aracı durdurdu. Mehmet A. ile yanındaki Samet S. ve Töre S. kamyonetten indikten sonra araç alev topuna döndü.
ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDULAR
Her 3 kişi de yanmaktan son anda kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken arka kısmındaki tekstil malzemesi ise küle döndü.
Kamyonetin arka bölümünde çıktığı öğrenilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
