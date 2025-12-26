Anadolu Ajansı
Kuraklık alarm verdirtti! Edirne'de barajların doluluk oranı kritik seviyeye düştü
Edirne’de kuraklık barajları vurdu. Süloğlu Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e gerilerken, “ölü hacme” düşen Kadıköy Barajı’ndan Keşan’a su alımı geçici olarak durduruldu.
Özetle
Kaydet
Yasam 1 gün önce
Edirne'de son yılların en kurak ve sıcak yazı sonrası su kaynakları alarm verirken, Süloğlu Barajı %18, Kadıköy Barajı ise %1'in altında dolulukla kritik seviyelere geriledi ve Keşan Belediyesi barajdan su alımını durdurdu.
- Edirne, son yılların en kurak ve sıcak yazını yaşayarak su kaynaklarında ciddi bir krizle karşı karşıya.
- Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı %18'e, Keşan'a su sağlayan Kadıköy Barajı'nda ise %1'in altına düştü.
- Kadıköy Barajı'ndaki kritik su seviyesi nedeniyle Keşan Belediyesi barajdan su alımını geçici olarak durdurdu.
- Son dönemdeki yağışlar, düşen baraj seviyelerini toparlamakta yetersiz kaldı.
Son yılların en kurak ve sıcak yazını yaşayan Edirne’de su kaynakları alarm veriyor. Yaz aylarında hızla düşen baraj seviyeleri, son dönemdeki yağışlara rağmen toparlanamadı.
DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR
Toplam kapasitesi 50 milyon metreküp olan Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 18'e geriledi. Barajda yaklaşık 9 milyon metreküp su bulunuyor. Keşan ilçesine içme suyu sağlanan Kadıköy Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 1'in altına indi.
Su tutma kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajda, yaklaşık 1,5 milyon metreküplük "ölü hacim" olarak adlandırılan su kaldı. Bu nedenle Keşan Belediyesi barajdan su alımını geçici olarak durdurdu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR