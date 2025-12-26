Edirne’de kuraklık barajları vurdu. Süloğlu Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e gerilerken, “ölü hacme” düşen Kadıköy Barajı’ndan Keşan’a su alımı geçici olarak durduruldu.

Son yılların en kurak ve sıcak yazını yaşayan Edirne’de su kaynakları alarm veriyor. Yaz aylarında hızla düşen baraj seviyeleri, son dönemdeki yağışlara rağmen toparlanamadı.

DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

Toplam kapasitesi 50 milyon metreküp olan Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 18'e geriledi. Barajda yaklaşık 9 milyon metreküp su bulunuyor. Keşan ilçesine içme suyu sağlanan Kadıköy Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 1'in altına indi.

Su tutma kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajda, yaklaşık 1,5 milyon metreküplük "ölü hacim" olarak adlandırılan su kaldı. Bu nedenle Keşan Belediyesi barajdan su alımını geçici olarak durdurdu.

