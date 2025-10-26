Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa'da terk edilen yediemin parkındaki araçlar yağmalandı

Şanlıurfa'da terk edilen yediemin parkındaki araçlar yağmalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da terk edilen yediemin parkındaki araçlar yağmalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde işletmecisinin yaklaşık 3 yıl önce terk ettiği yediemin parkındaki araçların parçaları yağmalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yer alan yediemin parkı, iddiaya göre işletmecisi tarafından 3 yıl önce terk edildi. Sahipsiz kalan parkın içerisindeki araçların parçaları bu süre zarfından günbegün çalındı. Araçların başta motorları olmak üzere birçok parçası alındı. Motosikletlerin de sadece iskeletleri kaldı.

Yedieminin parkının üzerine kurulduğu arazinin sahibi olan Fuat Yıldız, 3 yıldır kirasını alamadığını iddia etti. Ya kirasının verilmesini ya da arazinin boşaltılmasını isteyen Yıldız, herkesin gözü önünde bir milli servetin yok olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da terk edilen yediemin parkındaki araçlar yağmalandı - 1. Resim

"GELEN GİDEN BİR PARÇA ALIYOR"

Yaklaşık 3 yıldır kira alamadıklarını söyleyen arazi sahibi Fuat Yıldız, "Kendilerine ‘gelin, yerimizi boşaltın' dedik. Biz 3 senedir buradan kira alamıyoruz. Siz bunları burada bekletiyorsunuz ama gelin boşaltın. Bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Gelen giden bir parça alıyor. Uyuşturucu kullanan gidip bir motor çalıyor. Motosiklete bakın, iskeletleri var mı? Her şeyini söktüler. Adam gelip motosikletini istese bu arabalar hazineye aittir ama herhangi bir parça kalmamış." dedi.

Şanlıurfa'da terk edilen yediemin parkındaki araçlar yağmalandı - 2. Resim

"KİMSE İLGİLENMİYOR"

Her gelen kişinin araçları talan ettiğini söyleyen Fuat Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Biz dilekçe verdik, 'ya boşaltın, ya kiramızı verin ya da burası milli servettir, gelip buraya sahip çıkın' dedik ama kimse herhangi bir işlem yapmadı. Kimse gelip 'bu haliniz nedir' demedi. Burada hiç yoksa 600-700 motosiklet vardı. Antakyalı gelip burayı devraldı. Sabahına bütün motorları çalıp götürdü. Burada da birkaç yabancı marka araba vardı, Milli Emlak gelip buradan götürdü. Suruç Belediyesi'ne söyledik, sağ olsun gelip buraları biraz düzene koydu. Biz kaymakamlığa dilekçe verdik, 3 senedir kiramızı alamıyoruz, ‘burayı boşaltın' diyoruz ama boşaltmıyorlar. Şimdi ben burayı toplasam ‘sen çaldın' diye beni yakalayacaklar" diye konuştu. Konuyla ilgili savcılığa iki defa dilekçe verildiğini anlatan Yıldız, "Bizim talebimiz bir an önce burayı boşaltsınlar. Biz mağduruz, kiramızı da vermiyorlar. Hiç olmazsa boşaltsınlar. Yazık, burası şehrin göbeği, kendime otopark olarak kullanırım. Bir gelirim olur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Louvre hırsızları yakalandı: Mücevherlerin izinde şoke eden gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gruplaşan sokak köpekleri tehlike saçıyor! Bebekli kadına da saldırdılar, çocuğa da - 3. SayfaGruplaşan sokak köpekleri tehlike saçıyorBursa'da otomobil tehlike saçtı, motorcu sinir krizi geçirdi: Hak edene, hak ettiğini vereceksin - 3. SayfaOtomobil tehlike saçtı, motorcu sinir krizi geçirdiNişanlısını öldürüp cezaevinden firar etmişti! Şehrin göbeğinde yakalandı - 3. SayfaNişanlısını öldürüp cezaevinden firar etmişti! Şehrin göbeğinde yakalandıKastamonu'da acı olay! Evinin merdivenlerinden düşen adam öldü - 3. SayfaEvinin merdivenlerinden düşen adam öldüDenizli'de korkunç cinayet! Çocukları için gitti, canından oldu - 3. SayfaDenizli'de korkunç cinayet! Çocukları için gitti, öldüKadınları çiçekle dolandırdılar! ‘Sahte senet’lerle 9 milyonluk vurgun - 3. SayfaKadınları çiçekle dolandırdılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...