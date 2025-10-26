Şanlıurfa'da terk edilen yediemin parkındaki araçlar yağmalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yer alan yediemin parkı, iddiaya göre işletmecisi tarafından 3 yıl önce terk edildi. Sahipsiz kalan parkın içerisindeki araçların parçaları bu süre zarfından günbegün çalındı. Araçların başta motorları olmak üzere birçok parçası alındı. Motosikletlerin de sadece iskeletleri kaldı.

Yedieminin parkının üzerine kurulduğu arazinin sahibi olan Fuat Yıldız, 3 yıldır kirasını alamadığını iddia etti. Ya kirasının verilmesini ya da arazinin boşaltılmasını isteyen Yıldız, herkesin gözü önünde bir milli servetin yok olduğunu belirtti.

"GELEN GİDEN BİR PARÇA ALIYOR"

Yaklaşık 3 yıldır kira alamadıklarını söyleyen arazi sahibi Fuat Yıldız, "Kendilerine ‘gelin, yerimizi boşaltın' dedik. Biz 3 senedir buradan kira alamıyoruz. Siz bunları burada bekletiyorsunuz ama gelin boşaltın. Bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Gelen giden bir parça alıyor. Uyuşturucu kullanan gidip bir motor çalıyor. Motosiklete bakın, iskeletleri var mı? Her şeyini söktüler. Adam gelip motosikletini istese bu arabalar hazineye aittir ama herhangi bir parça kalmamış." dedi.

"KİMSE İLGİLENMİYOR"

Her gelen kişinin araçları talan ettiğini söyleyen Fuat Yıldız şu ifadeleri kullandı: