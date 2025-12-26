Kaydet

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Atakum ilçesinde şüpheli bir aracı takibe alarak durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda kolçak bölümündeki olağan dışı durumu fark eden ekipler, otomobilin elektronik sistemine müdahale edilerek hazırlanmış akılalmaz bir düzenekle karşılaştı. Silecek ayar düğmesine entegre edilen özel bir kablo bağlantısı ve anahtar sistemiyle çalışan gizli bölmenin açılmasıyla birlikte, içerisine gizlenmiş metamfetamin, bonzai, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda araçta bulunan G.H., B.T. ve A.D. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerden A.D.'nin uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Zehir tacirlerinin teknolojik yöntemlerini boşa çıkaran ekiplerin olayla ilgili soruşturması titizlikle devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası