Erzurum'da skandal olay! Milyonlarca lira zarara uğrayan üretici Bahçeli'ye şikayette bulunacak

Erzurum'un İspir ilçe merkezinde belediyenin yaptığı 70 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde 6 metre derinliğindeki kazının ardından yaşanan heyelan nedeniyle bölgede 70 ev tahliye edilmişti. Olay sonrası bu defa ilçe merkezinin dışında yaşanan yeni bir heyelan skandalı daha ortaya çıktı.

İlçe merkezinde çiftliği bulunan İsa Koca, belediyenin talebi ile çiftliğini belediyenin gösterdiği bölgede inşa etti. Birinci derecede heyelan riskli bölge olmasına rağmen imarlı olarak tesis yapılmak üzere 1375 metrekarelik arsanın satışını yapan İspir Belediyesi daha sonra bölgede yaptığı çalışmada su şebekesini patlatınca heyelan meydana geldi. Arazinin sular altında kaldığı bölgede yaşanan heyelan nedeniyle milyonlarca lira harcayarak çiftliğini inşa eden İsa Koca mağduriyet yaşadı. Son 3 yılda çalmadık kapı bırakmayan Koca, elindeki tüm belgeleri son çare olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ileteceğini ifade etti.

Mağdur vatandaş İsa Koca, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı:

"AKTİF HEYELAN BÖLGESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER" "Yıkılan çiftliğin yerini 2018 yılı Ağustos ayında İspir Belediyesi'nden aldım. İspir Belediyesi'nden aldığım zamandan itibaren şehir merkezinde çiftliğim oldu. İspir Belediyesi beni kıstırmaya aldı. 'İlla buradan çıkacaksın' demelerine rağmen ben de 2022 yılında İspir Belediyesi'nden projeli ruhsat alarak çiftliğimi yaptım. Fakat İspir Belediyesi yaptığı çalışmada şebeke suyunu patlatınca heyelanı tetikledi, heyelan olunca gittik devletin AFAD kurumu geldi buraya. İnceleme yaptı. Kurum buranın aktif heyelanlı bölge olduğunu söyledi. "BELEDİYE HEYELANI GİZLEDİ" Biz yaptığımız çalışma neticesinde öğrendiğimiz resmi bilgilere delilli bilgilere rağmen Jeoloji mühendisi buranın aktif, heyelanlı bölge olduğunu fakat iki kat yapılaşmaya müsaade ettiğini, müsaade ederken de fora kazık, mini kazık, böyle enjeksiyon yaparak yapılaşmaya müsaade ettiğini söyledi. Ve resmi olarak evrakı elimde. Fakat İspir Belediyesi bunların hiçbiri uygulamadan ve heyelanı gizleyerek bize bu mağduriyeti yaşattılar"

"Bu ilçede yaşamak her geçen gün güçleşti. Burada heyelanı yapan İspir Belediyesi, Çarşı merkezde eylem yapan İspir Belediyesi. Artık yeter." diyen Koca şunları söyledi:

BAHÇELİ'YE SESLENDİ "Ben bir vatandaş olarak kazandığım 20 milyon lirayı kaybediyorum. Yazık günahtır. Bu ülkede haddi olmayan insanlara, haddi olmayan görevler verilmemesi lazım. Sayın Devlet Bahçeli, İspir Belediyesi sizin sayenizde seçim kazanıyor. Siz olmasanız seçim kazanma ihtimallerinin asla olmadığı yerde zulüm altında yaşıyoruz. Bizim derdimize çare olun. Benim ne günahım var? 20 milyon para kaybettim. Ben burayı yaptım. Bu kadar parayı bu temele harcadım. En güçlü temeli attım. Benim iki üç tane tosunum fazla gitsin. Benim yerim sağlam olsun. Ben inşaatçıyım. En iyisini yapmama rağmen İspir Belediyesi beni perişan etti."

"BİZİ BU ZORLUĞUN ALTINDAN KURTARIN"

"Yazık günah değil mi bize?" diyen Koca, psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Elinde her türlü belge olduğunu vurgulayan Koca, "Olup biteni CİMER'e yazdım. Fakat Allah izin verirse tüm belgeleri Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye göndereceğim. Fakat artık bizi bu zorluğun altından kurtarın." diye konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Heyelan sonrası yaşanan mahkeme sürecinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda şu değerlendirmede bulunuldu:

"İspir Belediyesi tarafından alanda yaptırılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanan İmar Planına esas Jeolojik Jeoteknik etüt raporunda, alanın önlem alınabilecek seviyede mühendislik problemleri ve önlem alınabilecek nitelikte stabilite veya mini kazık uygulamasının yapılması veya enjeksiyonla zeminin iyileştirilmesi gerektiği sorunları çokluğu ve bu alanlarda yapılaşma öncesi sağlam zemine ulaşılarak fore kazık hususları belirtilmiştir. İspir Belediyesi bu riskli alan için önerilen zemin iyileştirme hususlarını yerine getirmediği ve alanın imara açılarak yapılaşmaya gidildiği, alanda mevcut olan heyelan sonucu hasarların meydana geldiği görülmüştür."