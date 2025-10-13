Hollanda, Çinli çip üreticisinin kontrolüne el koydu!

Çin’in Wingtech Technology şirketinin bir yan kuruluşu olan Nexperia, otomotiv, tüketici elektroniği ve diğer endüstrilerde kullanılan çiplerin yüksek hacimli üretiminde uzmanlaşmış olup, Avrupa’nın teknolojik tedarik zincirlerinin sürdürülmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

CNBCe'de yer alan bilgilere göre; Hollanda Ekonomi Bakanı, şirketin Eylül ayında “Mal Bulunabilirliği Yasası“nı yürürlüğe koyduğunu ve bunun “Nexperia tarafından üretilen malların (mamul ve yarı mamul ürünler) acil bir durumda bulunamamasını önlemek” amacıyla yapıldığını duyurdu . Lahey’den gelen açıklamanın ardından Wingtech, Şanghay Borsası’nda günlük maksimum yüzde 10’luk limitini düşürdü.

Malların Kullanılabilirliği Yasası, Lahey’in acil durumlara hazırlık amacıyla kritik malların bulunabilirliğini sağlamak için özel şirketlere müdahale etmesine imkan tanıyor ve kullanımı ABD-Çin ticaret savaşının tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Hükümet açıklamasında, bakanlığın Nexperia’da “ciddi yönetim eksiklikleri ve eylemlerine dair son zamanlardaki ve akut sinyaller” gözlemlemesinin ardından “son derece istisnai” bir hareketin yapıldığı belirtildi.

“Bu sinyaller, Hollanda ve Avrupa topraklarındaki kritik teknolojik bilgi ve yeteneklerin sürekliliği ve korunması için bir tehdit oluşturuyordu. Bu yeteneklerin kaybedilmesi, Hollanda ve Avrupa’nın ekonomik güvenliği için bir risk oluşturabilir,” denilerek otomotiv sektörü özellikle savunmasız olarak tanımlandı.

Google çevirisine göre, Wingtech, 13 Ekim tarihli Şanghay Borsası’na sunduğu kurumsal başvuruda , Nexperia’nın geçici olarak dış yönetim altında olduğunu ve şirketin varlıklarında, işinde veya personelinde yapılacak değişiklikleri bir yıla kadar askıya almasının istendiğini doğruladı.

Dosyaya göre, Wingtech Başkanı Zhang Xuezheng, bakanlık emrinin ardından Nexperia Holdings’in icra direktörü ve Nexperia’nın bağımsız direktörü görevlerinden derhal uzaklaştırıldı.

Başvuruda, Nexperia’nın günlük operasyonlarının devam edeceği, ancak önlemlerin etkisinin henüz ölçülebilir olmadığı belirtildi.

Wingtech, Çinli politika blogu Pekingnology tarafından arşivlenip çevrilen silinmiş bir WeChat gönderisinde, “Hollanda hükümetinin ‘ulusal güvenlik’ bahanesiyle Nexperia’nın küresel operasyonlarını dondurma kararı, gerçeklere dayalı bir risk değerlendirmesi yerine jeopolitik önyargılarla yönlendirilen aşırı bir müdahaleyi teşkil ediyor” dedi .

Şirket, 2019 yılında Nexperia’yı satın aldığından beri Wingtech’in “faaliyet gösterdiği tüm yargı bölgelerindeki yasa ve düzenlemelere sıkı sıkıya uyduğunu, şeffaf operasyonlar ve sağlam yönetim sürdürdüğünü” ve Hollanda, Almanya ve İngiltere’deki Ar-Ge ve üretim tesisleri aracılığıyla “binlerce yerel personel” istihdam ettiğini ekledi.

Hollanda’nın bu hamlesi, Pekin’in Perşembe günü nadir toprak elementleri ve mıknatısların ihracatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmasının ardından geldi. Bu durum Avrupa’nın otomotiv endüstrisini etkileyebilir.

Bu hamle, Hollandalı ASML şirketinin Çin’e gelişmiş yarı iletken üretim ekipmanı ihracatına yıllardır getirilen kısıtlamaların ardından Çin ile Hollanda arasındaki ticari ilişkileri daha da zorlayabilir .

Hollanda, 2023 yılında Nexperia’nın çip firması girişimi Nowi’yi satın alma teklifini de araştırmıştı ancak anlaşma daha sonra onaylanmıştı .