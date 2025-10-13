Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Trump’tan yeni mesaj var! Bitcoin ve petrol yeniden yükselişe geçti

Trump’tan yeni mesaj var! Bitcoin ve petrol yeniden yükselişe geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump’tan yeni mesaj var! Bitcoin ve petrol yeniden yükselişe geçti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump, Çin’e %100 ek tarife açıklamasının ardından yaptığı yeni paylaşımda, “Endişelenmeyin, her şey yoluna girecek! ABD Çin’e yardım etmek istiyor, zarar vermek değil” ifadeleini kullandı, piyasalara dipten tepki verdi. Son çalkantıda 110 bin doların altında sarkan Bitcoin, yeniden 115 bin doları aştı. 62 dolara kadar gerileyen Brent petrol, haftaya 63,75 dolardan başladı. ABD borsaların da vadeli işlemlerde yukarı döndü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD’nin Çin’e yüzde 100 ek gümrük karanın ardından piyasalarda jeopolitik riskler yükselmiş, Wall Street endeksleri ve kripto varlıklarda ciddi kayıplar yaşanmış, büyüme ve talep kaygıları sebebiyle petrol fiyatları da son 5 ayın en düşük seviyelerine kadar düşmüştü.

TRUMP’TAN YENİ MESAJ

Piyasalarda yeni hafta başlarken, ABD Başkanı Trump’tan da yeni mesajlar geldi. Trump, “Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek! Çok saygı duyulan Başkan Xi kötü bir an yaşadı. Ülkesi için depresyon istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin’e yardım etmek istiyor, zarar vermek değil” dedi.

PETROLDE TEPKİ YÜKSELİŞİ

Bu açıklamaların ardından piyasalar yeni haftaya daha sakin başladı. Cuma %-4,84 düşüşle 62 dolar sınırından kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı bugün ilk işlemlerde %2,65 primle 63,75 dolar seviyesine kadar yükseldi. Risk iştahında “sınırlı artış” piyasalarda da tepki alımlarını destekledi.

BİTCOİN 115 BİN DOLARI GEÇTİ

Öte yandan cuma günü %-2,71 değer kaybeden ABD’de S&P 500 endeksi, yeni haftaya vadeli işlemlerde %1,30 yükselişle başladı. Kripto varlıklarda da toparlanma yaşanırken, son çalkantıda 110 bin doların altını test eden Bitcoin, hafta başında yönünü yukarı çevirerek yeniden 115 bin doların üzerine çıktı.

PİYASADA BEKLENTİLER

Analistler, ABD-Çin arasındaki gerilimin, küresel piyasalarda nisan ayındaki karanlık günlere dönme endişelerini körüklediğini belirterek; Başkan Trump ile Başkan Xi’nin önümüzdeki haftalarda bu konuları görüşmesi ve 1 Kasım’daki ek vergilerin ortadan kalkmasının “iyi senaryo” olacağını aktarıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın haftaya rekorla başladı! Ons ve gramda yeni zirve
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın haftaya rekorla başladı! Ons ve gramda yeni zirve - EkonomiAltın haftaya rekorla başladı!Adnan Polat: Ülkeyi ayakta tutan sanayisidir - EkonomiAdnan Polat: Ülkeyi ayakta tutan sanayisidirLisanssız kapasite problemi sürüyor! “Öz tüketim modeli hayata geçirilmeli” - EkonomiLisanssız kapasite problemi sürüyor! “Öz tüketim modeli hayata geçirilmeli”Elektrik faturalarında yeni dönem! Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek - EkonomiAz kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek60 bin TL'lik telefonu 110 bin TL'ye satıyorlardı! Bakanlık inceleme başlattı - Ekonomi60 bin TL'lik telefonu 110 bin TL'ye satıyorlardı!578 milyar liralık riskli işlem! Binlerce kişi Maliye'nin incelemesine takıldı - Ekonomi578 milyar liralık riskli işlem!
Sonraki Haber Yükleniyor...