Trump’tan yeni mesaj var! Bitcoin ve petrol yeniden yükselişe geçti

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD’nin Çin’e yüzde 100 ek gümrük karanın ardından piyasalarda jeopolitik riskler yükselmiş, Wall Street endeksleri ve kripto varlıklarda ciddi kayıplar yaşanmış, büyüme ve talep kaygıları sebebiyle petrol fiyatları da son 5 ayın en düşük seviyelerine kadar düşmüştü.

TRUMP’TAN YENİ MESAJ

Piyasalarda yeni hafta başlarken, ABD Başkanı Trump’tan da yeni mesajlar geldi. Trump, “Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek! Çok saygı duyulan Başkan Xi kötü bir an yaşadı. Ülkesi için depresyon istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin’e yardım etmek istiyor, zarar vermek değil” dedi.

PETROLDE TEPKİ YÜKSELİŞİ

Bu açıklamaların ardından piyasalar yeni haftaya daha sakin başladı. Cuma %-4,84 düşüşle 62 dolar sınırından kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı bugün ilk işlemlerde %2,65 primle 63,75 dolar seviyesine kadar yükseldi. Risk iştahında “sınırlı artış” piyasalarda da tepki alımlarını destekledi.

İlgili Haber Altın haftaya rekorla başladı! Ons ve gramda yeni zirve

BİTCOİN 115 BİN DOLARI GEÇTİ

Öte yandan cuma günü %-2,71 değer kaybeden ABD’de S&P 500 endeksi, yeni haftaya vadeli işlemlerde %1,30 yükselişle başladı. Kripto varlıklarda da toparlanma yaşanırken, son çalkantıda 110 bin doların altını test eden Bitcoin, hafta başında yönünü yukarı çevirerek yeniden 115 bin doların üzerine çıktı.

PİYASADA BEKLENTİLER

Analistler, ABD-Çin arasındaki gerilimin, küresel piyasalarda nisan ayındaki karanlık günlere dönme endişelerini körüklediğini belirterek; Başkan Trump ile Başkan Xi’nin önümüzdeki haftalarda bu konuları görüşmesi ve 1 Kasım’daki ek vergilerin ortadan kalkmasının “iyi senaryo” olacağını aktarıyor.