Haberler > 3. Sayfa > Erzurum'da katliam gibi kaza: Kafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı!

Erzurum'da katliam gibi kaza: Kafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı!

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı katliam gibi bir kaza meydana geldi. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ES 7768 otomobil ile 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Erzurum'da katliam gibi kaza: Kafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı! - 1. Resim

4 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

