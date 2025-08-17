Erzurum'da katliam gibi kaza: Kafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı!
Erzurum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı katliam gibi bir kaza meydana geldi. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ES 7768 otomobil ile 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.
4 KİŞİ CAN VERDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
