Erzurum'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

F.O. idaresinde Van'dan İstanbul'a giden 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü, A.Ş'nin kullandığı 36 SD 578 plakalı traktörle, ilçe merkezi Üç Yol mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasına bağlı römorktaki arpalar yola döküldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaymakamlığın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İlçemiz Adnan Menderes Mahallesi Üç Yol mevkisinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."