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Erzurum'da tırın dorsesinden bambaşka bir insan hikayesi çıktı! Herkes düzensiz göçmen sandı, gerçek ise ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da içerisinde düzensiz göçmen olduğu şüphesi ile durdurulan tırdan, 16 kişilik Suriyeli aile çıktı. Ailenin Suriye'ye kalıcı dönüş yaptığı ve Halep kentine doğru gittiği anlaşıldı. Suriyeli ailenin evraklarının tamam olduğu ve seyahatleri açısından bir engel bulunmadığı öğrenilirken aile üyesi, 17 yaşındaki Muhammet Cuma, Suriye'yi hiç hatırlamadığını ifade ederek, "Türkiye bize sahip çıktı. Burada huzur içinde yaşadık. Artık dönme vaktimiz geldi. Türkiye'ye teşekkür ederiz." dedi.

Erzurum'da polis şüphe üzerine bir tırı kontrol amaçlı durdurdu. Bölgede sıkça rastlanan düzensiz göçmen olaylarının bir kez daha yaşanacağı tahmin edilirken, tırın kapalı kasasında bambaşka bir insan hikayesi çıktı.

Erzurum'da tırın dorsesinden bambaşka bir insan hikayesi çıktı! Herkes düzensiz göçmen sandı, gerçek ise ortaya çıktı - 1. Resim

TIRIN DORSESİNDEN SURİYE'YE DÖNEN AİLE ÇIKTI

Tırın kasasındaki çocuk yoğunluktaki insanlar kaçak göçmelerin değil memleketlerine dönen bir Suriyeli aile oldu. Yapılan kontrollerde 16 kişilik Cuma ailesinin evraklarının tamam olduğu ve seyahatleri açısında bir engel olmadığı görüldü.

Erzurum'da tırın dorsesinden bambaşka bir insan hikayesi çıktı! Herkes düzensiz göçmen sandı, gerçek ise ortaya çıktı - 2. Resim

"ARTIK DÖNME VAKTİMİZ GELDİ"

Erzurum'dan Halep'e 740 kilometrelik yolculuğa tırın dorsesinde çıkan Cuma ailesinin oldukça mutlu olduğu görüldü. 17 yaşındaki Muhammet Cuma, Suriye'yi hiç hatırlamadığını ifade ederek, "Türkiye bize sahip çıktı. 12 yıldır burada huzur içinde yaşadık. Artık dönme vaktimiz geldi. Türkiye'ye teşekkür ederiz." dedi.

Erzurum'da tırın dorsesinden bambaşka bir insan hikayesi çıktı! Herkes düzensiz göçmen sandı, gerçek ise ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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