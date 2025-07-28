Erzurum'da servis devrildi: Çok sayıda askeri personel yaralandı
Erzurum'da, İbrahim Hakkı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda askeri personel taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu sürücüyle birlikte 12 askeri personel yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazanın tali yoldan çıkan bir araç nedeniyle yaşandığı bildirildi.
Erzurum'da, askeri personel taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi hafif yaralandı.
Askeri personel taşıyan F.D. idaresindeki midibüs, İbrahim Hakkı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
12 ASKERİ PERSONEL YARALANDI
Sürücü ile 12 askeri personel hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın, midibüsün önüne tali yoldan bir aracın çıkması sonucu meydana geldiği belirtildi.