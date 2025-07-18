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İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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