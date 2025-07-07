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İzmir açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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