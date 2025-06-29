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Muğla açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Muğla açıklarında sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
Düzensiz Göç, Muğla, Datça, Sahil Güvenlik, Kurtarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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