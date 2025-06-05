Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bodrum'da durdurulan taksiden düzensiz göçmenler çıktı

Bodrum'da durdurulan taksiden düzensiz göçmenler çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da durdurulan taksiden düzensiz göçmenler çıktı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, durdurulan takside 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla Bodrum'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Torba Uygulama Noktası'nda denetimleri sıklaştırdı.

Bu kapsamda, ekiplerce Konya'dan gelen taksi şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan incelemede 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Görenler yine tanıyamadı! Ünlü oyuncu Christian Bale yeni rolüyle hayranlarını şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Silahlı yağma"dan 11 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Samsun'da yakalandı - 3. Sayfa11 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Samsun'da yakalandıEvine ekmek götürüyordu... Çöp kamyonunun altında can verdi - 3. SayfaÇöp kamyonunun altında can verdiFreni patlayan minibüs duvara çarptı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaFreni patlayan minibüs duvara çarptı!Arkadaşların kavgası dehşetle son buldu! Başında cam şişe kırıp boğazını kesti - 3. SayfaBaşında cam şişe kırıp boğazını kestiÇeşme'de iş adamına silahlı saldırı! Fatih Fil'in arkasından geldi, ateş açtı: Korku dolu anlar kamerada - 3. SayfaArkadan geldi, ateş açtı! Dehşet anları kameradaSamsun'da güpegündüz hırsızlık! Kaşla göz arasında cebe attı - 3. SayfaSamsun'da güpegündüz hırsızlık! Kaşla göz arasında cebe attı
Sonraki Haber Yükleniyor...