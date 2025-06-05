Bodrum'da durdurulan taksiden düzensiz göçmenler çıktı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, durdurulan takside 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla Bodrum'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Torba Uygulama Noktası'nda denetimleri sıklaştırdı.
Bu kapsamda, ekiplerce Konya'dan gelen taksi şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan incelemede 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir