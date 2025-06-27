İzmir'de denizin ortasında 9'u çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

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30 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler, lastik bottaki 9'u çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.