Çanakkale açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 11'i çocuk 37 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik botlar içinde 11’i çocuk toplam 37 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'KB-111', 'TCSG-28' ve 'KB-20' tarafından hareket halindeki lastik botlar içinde 11’i çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.