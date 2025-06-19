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Çanakkale açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale açıklarında 11'i çocuk 37 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik botlar içinde 11’i çocuk toplam 37 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'KB-111', 'TCSG-28' ve 'KB-20' tarafından hareket halindeki lastik botlar içinde 11’i çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı - 1. Resim

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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