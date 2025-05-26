Rize'de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Rize'nin İyidere ilçesinde yapılan aramada 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta İyidere ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, yabancı plakalı bir tırın dorsesinin içinde koli yığınları arasında oluşturulan alanda gizlenmiş 13 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

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Göçmenlerin yakalandığı araç sürücüsü R.M.R. yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.