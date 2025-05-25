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Edirne ve Kırklareli'nde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Edirne ve Kırklareli&#039;nde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerinde 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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