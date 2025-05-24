Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep’te 14 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Gaziantep’te 14 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep’te 14 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te jandarma tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 14 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyeleri esnasında şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.Diğer yandan organizatör olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörlüğü yapan M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
D Segmentine iddialı oyuncu: MG7 Vitrine 2.470.000 TL’den çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Korkunç kazada hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı - 3. SayfaKorkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktıÜniversite öğrencisinin "akıllı tarım" tuzağı! Uzaktan kontrolle zehir yetiştirmiş - 3. SayfaÜniversite öğrencisinin "akıllı tarım" tuzağı!Kastamonu'da iğrenç olay! Yolda karşılaştığı çocuğu darbedip, cinsel tacizde bulunan sanığa hapis - 3. SayfaYolda karşılaştığı çocuğu darbedip tacizde bulunduPolis memurunun kiraladığı araçtan çıktı! Hepsi ölümcül silahlar - 3. SayfaPolis memurunun kiraladığı araçtan çıktı!Kızının hayatını kabusa çeviren çocuğun babasını bıçakladı! Sokak ortasında darbedildi - 3. SayfaKızının hayatını kabusa çeviren çocuğun babasını bıçakladı! Sokak ortasında darbedildiRahatlığı 'pes' dedirtti! Çaldığı bisikleti bırakıp park halindeki motoru aldı - 3. SayfaÇalıntı bisikletten indi, bir başka aracı çaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...