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Edirne açıklarında balıkçı teknesinden onlarca düzensiz göçmen çıktı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Edirne açıklarında balıkçı teknesinden onlarca düzensiz göçmen çıktı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesindeki 92 düzensiz göçmen ile 1 kaçakçılık şüphelisi yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

92 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-66 ve Sahil Güvenlik Botu TCSG-903 tarafından durdurulan balıkçı teknesinde yapılan kontrolde, 26'sı çocuk olmak üzere 92 düzensiz göçmen tespit edildi.

Edirne açıklarında balıkçı teknesinden onlarca düzensiz göçmen çıktı! - 1. Resim

Teknede bulunan göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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