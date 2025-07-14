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Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Muğla&#039;da 22 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz Göçmen, Yakalama, Kaçakçılık, Marmaris, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hisarönü Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

22 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerin karada yaptığı çalışmada, 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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