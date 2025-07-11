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Muğla'da feci kaza! Kamyonet devrildi, ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Muğla&#039;da feci kaza! Kamyonet devrildi, ölü ve yaralı var
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'da seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Aydın Öz idaresindeki 34 MVP 502 plakalı kamyonet, Bodrum-Milas kara yolunda şarampole devrildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler sürücü Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün beraberindeki Aysun Ekici yaralandı. Kazaya dair inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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