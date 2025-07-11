Muğla'da feci kaza! Kamyonet devrildi, ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Temmuz 2025 22:13 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 22:41 - Güncelleme:

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Manisa'da seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. Aydın Öz idaresindeki 34 MVP 502 plakalı kamyonet, Bodrum-Milas kara yolunda şarampole devrildi. İlgili Haber Fransa’dan X’e soruşturma! Dış müdahaleye kapı mı aralıyor? 1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler sürücü Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün beraberindeki Aysun Ekici yaralandı. Kazaya dair inceleme sürüyor. İlgili Haber Nasıl birinci oldular? LGS 2025 şampiyonları başarıda yol haritasını çizdi

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe