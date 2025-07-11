Muğla'da feci kaza! Kamyonet devrildi, ölü ve yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Manisa'da seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi.
Aydın Öz idaresindeki 34 MVP 502 plakalı kamyonet, Bodrum-Milas kara yolunda şarampole devrildi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler sürücü Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün beraberindeki Aysun Ekici yaralandı. Kazaya dair inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe