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Fransa’dan X’e soruşturma! Dış müdahaleye kapı mı aralıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fransa’dan X’e soruşturma! Dış müdahaleye kapı mı aralıyor?
Fransa, X, Siber Suç, Elon Musk, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’da X ve yöneticileri hakkında, platform algoritmasının “dış müdahale” amacıyla kullanıldığı şüphesiyle soruşturma açıldı.

Fransa ulusal basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı tarafından X platformu ve yöneticileri hakkında 9 Temmuz'da soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın platformu ve platformun karar alıcılarını kapsadığı belirtilirken, X'in sahibi Elon Musk'ın ismine yer verilmedi.

"DIŞ MÜDAHALE TEŞEBBÜSLERİNE KAPI ARALIYOR"

X'in algoritmasının "dış müdahale" amacıyla manipüle edildiği şüphesiyle açılan soruşturmanın ocak ayında alınan iki ayrı ihbara dayandığı kaydedildi.

Fransız milletvekili ve Fransız kamu kurumlarında çalışan üst düzey bir yetkilinin yaptığı ihbarlarda X'in algoritmasının yabancı aktörler lehine kullanıldığı ve platformun dış müdahale teşebbüslerine kapı araladığı ileri sürüldü.

Soruşturma, Ulusal Jandarma Siber Suçlarla Mücadele birimi tarafından yürütülecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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