Grok skandalı sonrası bileti kesildi! X'in CEO'sundan sürpriz istifa kararı

X platformunun yapay zeka robotu Grok'un kontrolden çıkıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere dini değerlere hakaret içeren mesajlar atmasının ardından X'in CEO'su Linda Yaccarino sürpriz bir hamleyle görevinden istifa edeceğini açıkladı.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu milyonlarca kullanıcısı olan X (eski adıyla Twitter) platformunda, yapay zeka robotu Grok, yapılan güncelleme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesine alçakça küfür içeren bir paylaşım yapmıştı.

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Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Grok'un bütün değerleri hiçe saymaya ve her dilde kişilere, dinlere, toplumlara hakaret etmeye başlamasının ardından X yönetiminden istifa kararı geldi.

Elon Musk tarafından bir yıl önce göreve getirilen X'in CEO'su Linda Yaccarino istifa edeceğini açıkladı.

İSTİFA KARARINI X'TEN AÇIKLADI

Yaccarino, X'te yaptığı paylaşımda, "İki inanılmaz yılın ardından 𝕏 CEO'luğundan istifa etmeye karar verdim. Elon Musk ve ben X için vizyonundan ilk bahsettiğimizde, bu şirketin olağanüstü misyonunu yerine getirmenin hayatımın fırsatı olacağını biliyordum. Bana ifade özgürlüğünü koruma, şirketi düzeltme ve X'i Her Şey Uygulaması'na dönüştürme sorumluluğunu emanet ettiği için kendisine çok minnettarım" dedi.

MUSK TEŞEKKÜR ETTİ

Musk, CEO'nun X hakkındaki paylaşımına cevap olarak Yaccarino'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

GROK'UN UYGUNSUZ PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yaccarino'nun istifasının X'e entegre çalışan yapay zeka robotu Grok'un uygunsuz paylaşımlarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Grok'a hafta sonu yapılan güncellemeyle birlikte sohbet robotunun verdiği cevaplarda büyük bir değişim meydana gelmişti.

Daha önce küfür ve hakaret içeren cevaplar vermekten kaçınan Grok, güncelleme sonrasında çeşitli konularda yaptığı uygunsuz paylaşımlarla tepki çekmişti.

"Politik olarak yanlış da olsa iddialarda bulunmaktan çekinmemek" gibi çeşitli özelliklerin eklenmesi Grok'un cevaplarını olumsuz yönde etkilemişti.

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, yapılan son paylaşımların farkında olunduğu ve bunları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı ifade edilmişti.

Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.