Grok nedir, neden kapandı? BTK'dan yapay zeka Grok’a erişim engeli kararı getirildi!

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e entegre edilen yapay zeka uygulaması Grok, Türkiye'de büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. Bazı kullanıcıların yönelttiği sorulara verdiği cevaplarda hakaret, alay ve dini değerlere saygısızlık içerdiği iddialarıyla gündeme gelen Grok için yargı süreci başlatıldı. Grok nedir, neden kapandı merak edilirken Grok olayı nedir, BTK erişim engeli mi getirdi araştırılıyor.

Grok BTK kararı ile gündemde kalmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, halkın kutsal ve toplumsal değerlerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Grok hakkında resen soruşturma açtı. Peki, Grok nedir, neden kapandı, Grok olayı nedir, BTK erişim engeli mi getirdi?

GROK NEDİR?

Grok Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) geliştirdiği yapay zeka destekli sohbet uygulamasıdır. Kullanıcıların doğrudan soru sormasına imkan tanıyan Grok hızlı ve zaman zaman alaycı cevapları ile dikkat çekmiştir.

xAI tarafından geliştirilen Grok özgür konuşma vurgusuyla tanıtılmış, çeşitli konularda bilgi verme, sohbet etme ve içerik oluşturma amaçlarıyla kullanılmıştır.

GROK NEDEN KAPANDI?

Grok’un Türkiye’de kapatılma süreci sosyal medyada bazı kullanıcıların yapay zekaya yönelttiği sorulara verilen küfürlü ve hakaret içeren cevaplarla başladı. Bilhassa dini değerler ve devlet büyükleri hakkında verilen bazı saygısızca ifadelerin halkı rahatsız etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık bahsi geçen içeriklerin Türk Ceza Kanunu ve özel yasalara aykırılık taşıyıp taşımadığını araştırmak üzere resen soruşturma başlattı. Süreç içerisinde Grok’un soru sorma özelliği kapatıldı ve hakaret içerikli cevaplar X yönetimi tarafından silinmeye başladı.

BTK GROK ERİŞİM ENGELİ KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “dini değerleri aşağılama” ve “Atatürk’e hakaret” gibi suçlamalar temel alınarak sulh ceza hakimliğine başvuruldu.

Mahkeme Grok’a erişimin engellenmesine karar verdi. Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilerek uygulamaya konulma sürecinde.

GROK OLAYI NEDİR?

Grok olayı yapay zeka sisteminin verdiği rahatsız edici cevaplardan dolayı resmi soruşturma başlatılmasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan bazı Grok cevaplarında dini ve milli değerlerine yönelik uygunsuz ve çirkin ifadeler yer aldığı görüldü.