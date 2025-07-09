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Grok yasaklanacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Grok yasaklanacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı
Yapay Zeka, Grok, X, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, Abdulkadir Uraloğlu, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin konuştu. "Yasaklama yok ama takip ediyoruz." diyen Uraloğlu, "Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız." uyarısını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programıyla ilgili başlattığı soruşturmaya ilişkin sorularını cevapladı.

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarına ilişkin Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"ISMARLATILAN KÜFÜRLERİN YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ"

"Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılmasıyla ilgili alınmış kararlar var. Bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz."

"GEREKİRSE YASAKLARIZ"

Benzer durumların yaşanmaması için X'ten bir açıklama istendiğinin altını çizen Uraloğlu, "Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

50'den fazla içerik çıkarma kararının bugün itibarıyla X'e iletildiğini, taleplerin henüz karşılanmadığını ifade eden Uraloğlu, "Bugün görüşülecek ama sadece uygulaması değil, bugün uyguladı, sonra? Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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