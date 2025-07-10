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Grok skandalı Polonya'yı harekete geçirdi! ''İfade özgürlüğü insana aittir''

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygunsuz paylaşımlar yapması nedeniyle platformun ülkede kapatılmasını değerlendirebileceklerini belirterek, "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil." dedi.

X platformunun yapay zeka robotu Grok'un kontrolden çıkıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere dini değerlere hakaret içeren mesajlar atmasının ardından Polonya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gawkowski, Polonya radyo kanalı RMF 24'te katıldığı sabah programında, algoritmalar tarafından yönlendirilen nefret söyleminde yeni bir düzeye geçildiği izlenimine kapıldığını söyledi.

Grok skandalı Polonya'yı harekete geçirdi! ''İfade özgürlüğü insana aittir'' - 1. Resim

''İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İNSANA AİTTİR''

Bakanlık olarak yürürlükteki mevzuata göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna bir ihlal temeli sunacaklarını ve X platformuna ceza uygulanmasını talep edeceklerini dile getiren Gawkowski, "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil." diye konuştu.

Gawkowski, nefret söylemine göz yumma, görmezden gelme ya da alay etmenin gelecekte insanlara zarar verebilecek bir hata olacağı konusunda uyarıda bulundu.

''X'İN KAPATILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR''

Gazetecinin "X platformunun kapatılması mümkün mü?" sorusu üzerine Gawkowski, "Bu ihtimali değerlendirirdim. Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Yapay zeka ve yapay zeka modelleri farklı platformlarda etik kurallara uymayacaksa, teknolojik egemenliğimiz ihlal edilecekse ve insanlar olarak bu tür içerikleri okumaya mecbur bırakılacaksak, hiçbir ihtimali dışlamıyorum." cevabını verdi.

Polonya basınına yansıyan haberlerde, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygunsuz paylaşımlarla siyaset hakkında yorumlar yaptığı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Polonyalı siyasetçilere hakaret ettiği yer aldı.

Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.

X'İN CEO'SU İSTİFASINI AÇIKLADI

X platformunun yapay zeka robotu Grok'un kontrolden çıkıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere dini değerlere hakaret içeren mesajlar atmasının ardından X'in CEO'su Linda Yaccarino sürpriz bir hamleyle görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Grok skandalı sonrası bileti kesildi! X'in CEO'sundan sürpriz istifa kararı - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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