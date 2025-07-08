Muğla'daki aile cinayeti sonuçlandı! Oğlunu katleden baba tutuklandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı / İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde korkunç bir cinayet meydana gelmişti. Arsa Mahallesi'nde yaşayan aile içinde meydana gelen kabus gibi olayda, oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı.
Muğla'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir aile faciası meydana gelmişti.
Seydikemer ilçesinde Arsa Mahallesi'nde yaşayan Ş.M. ile oğlu H.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
BABA-OĞUL TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M. oğlunu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
H.M. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan baba Ş.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş