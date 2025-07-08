Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Muğla'daki aile cinayeti sonuçlandı! Oğlunu katleden baba tutuklandı

Muğla'daki aile cinayeti sonuçlandı! Oğlunu katleden baba tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla&#039;daki aile cinayeti sonuçlandı! Oğlunu katleden baba tutuklandı
Cinayet, Türkiye, Baba, Oğlu, Tartışma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde korkunç bir cinayet meydana gelmişti. Arsa Mahallesi'nde yaşayan aile içinde meydana gelen kabus gibi olayda, oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı.

Muğla'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir aile faciası meydana gelmişti.

Seydikemer ilçesinde Arsa Mahallesi'nde yaşayan Ş.M. ile oğlu H.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Muğla'daki aile cinayeti sonuçlandı! Oğlunu katleden baba tutuklandı - 1. Resim

BABA-OĞUL TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M. oğlunu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

H.M. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan baba Ş.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İhlas Haber Ajansı

9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek?Kenya'daki protestolarda ölenlerin sayısı 31'e çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi feci şekilde can verdi - 3. SayfaTokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi feci şekilde can verdiYayla dönüşü bir aile faciayı yaşadı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaYayla dönüşü bir aile faciayı yaşadı! Ölü ve yaralılar varÇanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı - 3. SayfaÇanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandıGirdiği havuzdan cansız bedeni çıktı! Yaptığı hareket sonu oldu - 3. SayfaGirdiği havuzdan cansız bedeni çıktı!İddia üzerine ölüme atlayan gençten acı haber! 4 gün sonra cesedine ulaşıldı - 3. Sayfaİddia üzerine ölüme atlayan gençten acı haber!Elazığ'da akılalmaz olay! Ses yapıyor diye çocuğu hastanelik etti - 3. SayfaAkılalmaz olay! Ses yapıyor diye çocuğu hastanelik etti
Sonraki Haber Yükleniyor...