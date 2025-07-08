Yayla dönüşü bir aile faciayı yaşadı! Ölü ve yaralılar var

Giresun'da feci bir kaza yaşandı. Kazıkbeli Yaylası’ndan dönüş yolundaki bir aile kazaya karıştı. Korkunç kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Kazıkbeli Yaylası’ndan dönüş yolundaki 34 JV 907 plakalı araç, Çamin Yaylası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada, araç sürücüsü İbrahim Köse ile eşi Ayşe Köse olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan İbrahim H., eşi Saadet H., Hamdiye Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.