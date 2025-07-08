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Ataşehir'de korkutan kaza! Ağaça çarpan otomobil karşı şeride geçti: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ataşehir&#039;de korkutan kaza! Ağaça çarpan otomobil karşı şeride geçti: 4 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Ataşehir'e bağlı Barbaros Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride geçti.

Ataşehir'de korkutan kaza! Ağaça çarpan otomobil karşı şeride geçti: 4 yaralı - 1. Resim

KAZADA 4 YARALI

Kazada araçtaki 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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