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Sokakta oynarken pitbull saldırdı! Ataşehir'deki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sokakta oynarken pitbull saldırdı! Ataşehir&#039;deki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, sokakta oynayan iki çocuğun yanına pitbull cinsi bir köpek geldi. Çocuklardan biri koşarak kaçsa da diğer çocuk köpeğin saldırısından kaçamadı. Başka vatandaşların araya girmesiyle saldırıya maruz kalan çocuk kurtarıldı.

Korkunç olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Sokakta oynarken pitbull saldırdı! Ataşehir'deki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

PİTBULLUN ÇOCUĞA SALDIRIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, sokakta oynayan iki çocuğun yanına pitbull cinsi bir köpek geldi.

Çocuklardan biri koşarak kaçsa da diğer çocuk köpeğin saldırısından kaçamadı. Köpeğin saldırması nedeniyle yere düşen çocuk ayağa kalkıp kaçmak istese de tekrar yere düşüp saldırıya maruz kaldı.

Sokakta oynarken pitbull saldırdı! Ataşehir'deki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

ÇÖP POŞETİNİ ATARAK KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

O sırada apartmandan elinde çöp poşetiyle çıkan bir vatandaş çöp poşetini köpeğe atarak saldırıyı engellemeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Başka vatandaşların araya girmesiyle saldırıya maruz kalan çocuk kurtarıldı.

Sokakta oynarken pitbull saldırdı! Ataşehir'deki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

Saldırıyı hafif yaralarla atlatan çocuk ağlayarak apartmana girdi. Pitbull cinsi köpek ise vatandaşın peşinden koşmasıyla uzaklaştı.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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