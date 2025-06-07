Sokakta oynarken pitbull saldırdı! Ataşehir'deki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Haziran 2025 20:20 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 20:27 - Güncelleme:

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, sokakta oynayan iki çocuğun yanına pitbull cinsi bir köpek geldi. Çocuklardan biri koşarak kaçsa da diğer çocuk köpeğin saldırısından kaçamadı. Başka vatandaşların araya girmesiyle saldırıya maruz kalan çocuk kurtarıldı.

Korkunç olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. PİTBULLUN ÇOCUĞA SALDIRIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI İddiaya göre, sokakta oynayan iki çocuğun yanına pitbull cinsi bir köpek geldi. Çocuklardan biri koşarak kaçsa da diğer çocuk köpeğin saldırısından kaçamadı. Köpeğin saldırması nedeniyle yere düşen çocuk ayağa kalkıp kaçmak istese de tekrar yere düşüp saldırıya maruz kaldı. ÇÖP POŞETİNİ ATARAK KURTARMAYA ÇALIŞTILAR O sırada apartmandan elinde çöp poşetiyle çıkan bir vatandaş çöp poşetini köpeğe atarak saldırıyı engellemeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Başka vatandaşların araya girmesiyle saldırıya maruz kalan çocuk kurtarıldı. Saldırıyı hafif yaralarla atlatan çocuk ağlayarak apartmana girdi. Pitbull cinsi köpek ise vatandaşın peşinden koşmasıyla uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş