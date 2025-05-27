Ataşehir'de dehşet! Gizem'i feci şekilde darp edip skandal savunmaya imza attı

İstanbul'da Gizem Ç., erkek arkadaşı tarafından darp edildi. Saldırgan skandal bir savunmaya imza atarken mahkeme 1 ay süreyle ev hapsi verip adli kontrolle serbest bıraktı.

Korkunç olay, İstanbul Ataşehir'de yaşandı. 21 yaşındaki Gizem Ç. ile erkek arkadaşı Enes D. arasında seyir halindeki araçta tartışma çıktı.

Enes D., genç kıza hareketler savurup tehdit etti. Saldırgan vites değiştirip kadının araçla geri geri giderek kaza yapmasına sebep oldu. Enes D. genç kadının telefonunu alarak olay yerinden uzaklaşırken, kazanın yaşandığı noktaya polis ekipleri geldi.

SALDIRGAN: BEN ŞİDDETE UĞRADIM

Sabah'ın haberine göre, Gizem Ç.'nin şikayeti üzerine ifadesi alınan adam, klasik bir savunmaya imza attı. "Sinirle hareket ettim ama beni aldattığını düşündüm" dedi.

Dahası kendisinin şiddete uğradığını söyledi. Genç kadın ise olay günü kuzeninden mesaj gelmesi üzerine sevgilisinin bu durumu kıskandığını ve cep telefonuna el koyarak kendisini yumruklayıp darp ettiğini anlattı.

"Parmağımı burktu kırıldı. Kafama, yüzüme yumruklarla vurdu. Elimi ısırdı" diyerek şikayetçi oldu.

"YAPTIĞIM ŞEYLERİN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Enes D. savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikte ifade veren adam, "Yaptığım şeylerin suç olduğunu bilmiyordum. Aldatıldığım için üzüntüden yaptım" dedi. Hakimlik ilginç bir karara imza attı.

1 AYLIK EV HAPSİ VERİLDİ

Darp edilip parmağı kırılan, tehdit ve hakaretlere maruz kalan kadının olayında, "İlk haksız hareketin kimden kaynaklandığı anlaşılamadı, suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali var" diyerek tutuklama talebini reddetti.

1 ay süreyle ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Serbest bırakılmasına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Ancak mahkeme, "kuvvetli suç şüphesi var ancak suç şüpheli lehine değişebilir ve kaçma şüphesi yok" denilerek bu talebi de reddetti.

Savcılık ise soruşturmayı tamamladı. İkilinin duygusal birliktelik yaşadığını, Enes D.'nin sevgilisinin telefonunu alıp mesajları görmek istemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını belirten savcılık, tartışma sonucu genç kadının hafif nitelikte olmayacak şekilde yaralandığını kaydetti. "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.