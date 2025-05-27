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Gizli kameralar her yerde! Teşhircilikte korkutan artış: Şampuan şişesine bile yerleştirmişler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gizli kameralar her yerde! Teşhircilikte korkutan artış: Şampuan şişesine bile yerleştirmişler...
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'deki gizli kamera skandalı dünyanın da gündeminde. İngiltere'de röntgencilik vakalarında yüzde 24'lük artış olduğu kaydedilirken gizli kameraların şampuan şişesine dahi saklandığı tespit edildi.

Türkiye peş peşe gizli kamera skandalıyla sarsıldı. Nisan ayında Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda, ampulün içinde gizli kamera bulunmuştu. 

İki gün önce ise Denizli'de günlük kiraya verilen bir apartta duvardaki üçlü prizin içerisinden casus kamera çıktı.

Gizli kamera ile gözetleme suçu İngiltere'nin de gündeminde. Ülkede röntgencilik ve teşhircilik vakalarında yüzde 24'lük artış görüldü. 

FAİLLER CEZASIZ

NTV'de yer alan haberde, İngiltere'deki Kent Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Vicky Lister, ortaya çıkan vakaların, buzdağının görünen kısmını temsil ettiğini doğruluyor. Gün ışığına çıkan vakaların çoğu yıllarca fark edilmiyor ve çok azı kovuşturmayla sonuçlanıyor.

İngiltere'de 2020 yılında, bildirilen 10 binden fazla vakadan 600'den azı mahkemeye ulaştı.

Gizli kameralar her yerde! Teşhircilikte korkutan artış: Şampuan şişesine bile yerleştirmişler... - 1. Resim

ŞAMPUAN ŞİŞESİNE GİZLEMİŞLER

Lister, doktora çalışmasının bir parçası olarak İngiltere hapishanelerinde röntgencilik suçundan yatan erkeklerle görüştü (Bu suçtan hapis yatan kadın yok). Birçoğu gizli kamera kullanmış, bunlardan biri de halka açık bir duşta şampuan şişesi olarak gizlenmiş. 

"YAKALANMAZSAM YAPMAYA DEVAM EDERİM"

Şu anda bunu kolaylaştırmak için mevcut olan teknolojinin daha fazla kişinin bunu yapmasına yol açacağına inanmak için her türlü neden var. Örneğin Kanada'da yapılan bir çalışmada, katılımcıların yüzde 79'unun yakalanmayacaklarından emin olmaları halinde röntgenci davranışlarda bulunacakları ortaya çıktı.

Lister, bir sonraki araştırma odağının bir “geçit suçu” olarak röntgencilik olmasını umuyor. Tecavüzcüler ve cinsel cinayetler işleyenler üzerinde yapılan bazı araştırmalar, yüzde 45'e varan oranlarda röntgencilik geçmişi olduğunu ortaya koydu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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