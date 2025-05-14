Öz çocuğuna yaşattıkları kan dondurdu: Önce mesajlar sonra gizli kamera...

İstanbul'da Bakri Hour, 4 yaşındaki kızının vücudundaki yaraları fark edince minik Ela'nın annesi tarafından şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Gizli kamera görüntüleri ve mesajları ortaya çıkan, boşanma aşamasındaki anne kızını kaçırarak sırra kadem bastı.

Dehşete düşüren olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Müzisyen Bakri Kour, beş yıl önce yabancı uyruklu Hafsa O. ile evlendi. Kour, geçtiğimiz aylarda 4 yaşındaki kızı Ela'nın vücudundaki yaraları fark etti.

Küçük kızın "Annem beni dövüyor." demesi üzerine şüphelenen baba, durumu eşine sorduğunda "düştü" cevabını aldı.

Eşinin bozuk telefonunu tamir ettirip geri alan Kour, Messenger'da sesli mesajları fark etti.

DALGA GEÇEREK ŞİDDETİ ANLATMIŞ!

Sabah'ın haberine göre, eşi mesajlarda çocuğu dövdüğünü dalga geçerek anlatıyordu. Bunun üzerine eve gizli kamera yerleştiren baba, görüntüleri izlediğinde şoke oldu. Çocuğunu döven kişinin öz annesi olduğunu gören baba, boşanmak için dava açtı.

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İddiaya göre anne, kızını görmek için Kour ile buluşmaya yalnız gelmedi. Hafsa O.'nun yanında gelen kişiler babayı darbedip küçük çocuğu arabaya bindirip kaçırdı.

Yaşananları anlatan baba, "İki kişi beni tuttu. Onlar da çocuğu arabaya alıp götürdüler. Sol kulağım acıyordu, karakolda hissettim" dedi.

Kour, kızının zorla alındığını ve darbedildiğini belirterek tekrar suç duyurusunda bulundu.