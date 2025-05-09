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Otizmli çocuklara fiziksel şiddet! Öğretmenin tokat attığı anlar anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da özel bir eğitim kurumunda öğretmenlerin otizmli çocukları dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Otizmli çocuklara fiziksel şiddet uygulayan öğretmen gözaltına alındı.

Adana'da bir ilkokulda görevli özel eğitim öğretmeninin, çocukları zaman zaman dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Otizmli çocuklara fiziksel şiddet uygulayan özel eğitim öğretmeni polis tarafından gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN OTİZİMLİ ÇOCUKLARI DÖVMÜŞ

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı.

Otizmli çocuklara fiziksel şiddet! Öğretmenin tokat attığı anlar anlar kamerada - 1. Resim

POLİS O ÖĞRETMENİ GÖZALTINA ALDI

Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti.

Otizmli çocuklara fiziksel şiddet! Öğretmenin tokat attığı anlar anlar kamerada - 2. Resim

Polis ekipleri söz konusu öğretmeni evinde gözaltına aldı. Şüpheli öğretmen ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Otizmli çocuklara fiziksel şiddet! Öğretmenin tokat attığı anlar anlar kamerada - 3. Resim

Hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı.

Öte yandan, öğretmenin görüntülerden sonra görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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