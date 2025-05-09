Okulda 2 kişiyi öldürüp dehşet saçtı! Katliamın sebebi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2025 17:14 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 17:21 - Güncelleme:

Giresun'da bir lisede çalışan A.T. sabah saatlerinde kantinde çalışan 2 kız kardeşi öldürdü. Okulun güvenlik görevlisi olan şahsın kredi borcuna kefil olduğu Yonca Çavuş'un borcunu ödememesi üzerine hem Çavuş'u hem de kız kardeşini silahla vurduğu öğrenildi.

Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde okulun güvenlik görevlisi A.T. (53), kredi borcuna kefil olduğu Yonca Çavuş'un borcunu ödememesi nedeniyle maaşına ve banka hesaplarına haciz konulmasından sorumlu tuttu. İlgili Haber Lisede korkunç olay! Hizmetli kantinde dehşet saçtı: 2 ölü İKİ KARDEŞİ DE ÖLDÜRDÜ Borcunu ödemesi konusunda Yonca Çavuş ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., önce Yonca Çavuş'u, ardından okulda bulunan kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i silahla vurdu. Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Rana Çavuş Gökçin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ZANLI GÖZALTINDA Olayın ardından kaçan şüpheli A.T., kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin nedeni olarak kefalet borcu anlaşmazlığı gösterildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar