Lisede korkunç olay! Hizmetli kantinde dehşet saçtı: 2 ölü

Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Güvenlik kadrosunda çalışan A.T., temizlik görevlisi olarak çalışan Rana ve kız kardeşi Yonca Çavuş'u silahla vurarak katletti. Saldırganın bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.

Aksu mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik kadrosunda çalışan A.T. (55) henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana (27) ve kız kardeşi Yonca Çavuş'u (30) silahla vurarak öldürdü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edilirken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildiği ancak kurtarılamadıkları bildirildi. Cinayetlerin ardından kaçan A.T.'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

TOPLUMA KAZANDIRILMAK İÇİN OKULDA İŞE ALINDI

Öte yandan A.T.'nin daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı ve son olarak cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı belirlendi. A.T.'nin Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.