Eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mayıs 2025 23:14 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 23:31 - Güncelleme:

İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Aksu, kendisini kaçırmaya çalışan eski kocası ve 2 arkadaşına direnince silahla sokak ortasında öldürülmüştü.

İstanbul Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun, kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. SOKAK ORTASINDA KATLETTİ Olay, 5 Mayıs'ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana gelmişti. Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü. İlgili Haber Bahar Aksu'nun ailesi konuştu: Hayatını zindana çevirmiş! "Yüzü tanınmayacak haldeydi" ZORLA KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞTI Aksu'nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu’yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu’nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor. İlgili Haber Bahar Aksu'nun katledilmesine tanık olan Nur Sürer, dehşet anlarını anlattı: Duyanların kanı dondu

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru