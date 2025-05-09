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Eski eşi ve baldızını öldürüp 6 sene kaçtı! Göksel Sağlam İzmir'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 6 yıl önce eski eşini ve baldızını öldürmekle suçlanan hakkında iki ayrı müebbet hapis cezası bulunan Göksel Sağlam, Karşıyaka'da yakalandı. Zanlının cinayetleri iki evladının gözü önünde işlediği öğrenildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında Çiğli ilçesinde iki kadına yönelik kasten öldürme olayının faili olan Göksel Sağlam'ın (53) izini sürdü. İki ayrı müebbet hapis ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı öğrenilen zanlı, dün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Eski eşi ve baldızını öldürüp 6 sene kaçtı! Göksel Sağlam İzmir'de yakalandı - 1. Resim

CİNAYETLERİ 2 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE İŞLEDİ

Zanlının, 19 Haziran 2019 yılında boşandığı eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ’ı (39), 2 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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