Sivas'ta akran zorbalığı sonrası yeni gelişme! Okul müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Sivas'ta bir lisede ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü! Bir kız öğrencinin, arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığı olayda yeni gelişme yaşandı. 7 öğrencinin ardından okul müdürü ile müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Sivas'ta bir okulda 15 yaşındaki Elif T.Ç. isimli kız 9. sınıf öğrencisinin, sınıf arkadaşları tarafından uğradığı şiddet, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş, görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Valilik soruşturması sonrası Elif T.Ç.'yi darp eden 9 öğrenci gözaltına alınmıştı. Valilikten yapılan yeni açıklamaya göre akran zorbalığı olayında okul müdürü ile müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

9 ÖĞRENCİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde E.T.Ç'nin (15) 25 Nisan'da darbedilmesi ve olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan 9 öğrenciden 7'si tutuklanmış, 2'si serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, tutuklanan 7 öğrencinin avukatlarının itirazı üzerine, 4'ü adli kontrolle ev hapsi olmak üzere 6 öğrenci salıverildi.

OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Çocuğa karşı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 9 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, idari soruşturma kapsamında söz konusu okul müdürü ile bir müdür yardımcısının geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.