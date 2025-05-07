Sivas'ta akran zorbalığı! Öğrencinin velisinden suç duyurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mayıs 2025 19:24 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 19:43 - Güncelleme:

Sivas'ta bir lisede ortaya çıkan görüntülerde, bir kız öğrencinin, arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığı görüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Sivas'ta bir okulda 9. sınıf öğrencisi E.T. isimli kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından uğradığı şiddet, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İlgili Haber İstanbul hariç tüm illere gidecek! Doğu'dan Batı'ya kurbanlık sevkiyat başladı AKRAN ZORBALIĞINA SUÇ DUYURUSU Görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Ayrıca öğrenci velisinin suç duyurusunda bulunarak konulu adli makamlara taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş