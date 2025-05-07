Sivas'ta akran zorbalığı! Öğrencinin velisinden suç duyurusu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sivas'ta bir lisede ortaya çıkan görüntülerde, bir kız öğrencinin, arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığı görüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Sivas'ta bir okulda 9. sınıf öğrencisi E.T. isimli kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından uğradığı şiddet, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
AKRAN ZORBALIĞINA SUÇ DUYURUSU
Görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.
Ayrıca öğrenci velisinin suç duyurusunda bulunarak konulu adli makamlara taşıdığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş