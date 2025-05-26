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Ev kiralamak isteyenler dikkat! Prizlerden gizli kamera düzeneği çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de yaşayan M. F., üniversite bölgesinde bulunan evinin alt katını bölerek, 3 apart daireye dönüştürdü. Dairelerden birini kiralayan müşteri, üçlü prizlere gizli kamera yerleştirildiğini fark edince, hemen durumu polise bildirdi. Ekipler, diğer iki oda da aynı düzeneği tespit etti. Gözaltına alınan ev sahibi, adli işlemler sonrası tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki Bursa Caddesi altında günlük kiraya verilen apart işletmesinde akılalmaz bir olay meydana geldi.

ÜÇLÜ PRİZİ SÖKÜNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Evinin alt katını bölerek 3 apart daireye dönüştüren M. F., daireleri günlük olarak kiraya veriyordu. Odalardan birisini kiralayan müşterinin dikkatini duvardaki üçlü prizin içerisinde yanan ışık çekti. Durumdan şüphelenen kiracı, odadaki yatağa görecek şekilde konumlandırılmış üçlü prizi söktü. Üçlü prizin içerisine gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartını bulan kiracı, oda içerisindeki ikinci bir üçlü prizi sökünce benzer manzarayla karşılaştı.

Ev kiralamak isteyenler dikkat! Prizlerden gizli kamera düzeneği çıktı - 1. Resim

Kiracının durumu ihbar etmesi üzerine iskana polis ekipleri sevk edildi. Polislerin, diğer iki oda da yaptığı incelemelerde aynı şekilde kurulmuş gizli kamera düzeneklerini olduğu tespit edildi.

Ev kiralamak isteyenler dikkat! Prizlerden gizli kamera düzeneği çıktı - 2. Resim

Polis ekipleri tarafından gözaltına alına M. F., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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