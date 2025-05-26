Denizli Halit Tire'nin ölümünü konuşuyor: Evinin önünde öyle bir halde bulundu ki...

Denizli'de Halit Tire evinin önünde kulakları kesilmiş halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın vücudunda darp ve silah izine rastlanmadı.

Korkunç olay Denizli’nin Baklan ilçesinde yaşandı. Kırsal mahallede yaşayan 60 yaşındaki Halit Tire, sabah saatlerinde komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Yapılan ilk inceleme Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü ve kulaklarının kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi.

DARP VE SİLAH İZİ YOK

Tire’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine, daha sonra ise Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmayan Halit Tire’nin ölüm nedeni araştırılıyor.

Jandarma ekipleri, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.