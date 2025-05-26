Diyarbakır'da fuhuş çetesi operasyonla çökertildi! Polis 'beybi' müşteriler 'koli'...

Diyarbakır'da polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş çetesi operasyonla çökertildi. 48 kişiye toplamda 1 milyon 152 bin TL ceza kesilirken, 6 kişi de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen yapıya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pandora Operasyonu düzenlendi.

POLİS 'BEYBİ' MÜŞTERİLER 'KOLİ'

Şüphelilerin kendi aralarında, şifreli konuşmalar yaptıkları, polisler için "beybi", müşteriler için ise "koli" tabirini kullandıkları tespit edildi.

RENKLİ PELUŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmalarda şüpheli ve mağdur şahısların buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi. Mağdur şahıslar, fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik bilgileri ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit edildikleri tespit edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından 48 şahsa toplam 1 milyon 152 bin TL idari para cezası uygulandı. Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj, tehdit suçlarından 6 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.