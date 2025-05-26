Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Diyarbakır'da fuhuş çetesi operasyonla çökertildi! Polis 'beybi' müşteriler 'koli'...

Diyarbakır'da fuhuş çetesi operasyonla çökertildi! Polis 'beybi' müşteriler 'koli'...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş çetesi operasyonla çökertildi. 48 kişiye toplamda 1 milyon 152 bin TL ceza kesilirken, 6 kişi de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen yapıya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pandora Operasyonu düzenlendi.

POLİS 'BEYBİ' MÜŞTERİLER 'KOLİ'

Şüphelilerin kendi aralarında, şifreli konuşmalar yaptıkları, polisler için "beybi", müşteriler için ise "koli" tabirini kullandıkları tespit edildi.

RENKLİ PELUŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmalarda şüpheli ve mağdur şahısların buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi. Mağdur şahıslar, fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik bilgileri ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit edildikleri tespit edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından 48 şahsa toplam 1 milyon 152 bin TL idari para cezası uygulandı. Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj, tehdit suçlarından 6 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump'tan Putin'in hoşuna gitmeyecek sözler! "Tamamen çıldırdı"Yenikapı'da görkemli gece! Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında bir futbolcu ıslıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Gece gözünü açar açmaz cama koştu... 35 yaşındaki adam ölümle cebelleşiyor - 3. SayfaGece gözünü açar açmaz cama koştu... Ölümle burun burunaDenizli Halit Tire'nin ölümünü konuşuyor: Evinin önünde öyle bir halde bulundu ki... - 3. SayfaHalit Tire vahşice öldürüldü! Detaylar kan dondurdu10 ilde çetelere operasyon! Çok sayıda gözaltı var - 3. Sayfa10 ilde çetelere operasyon! Çok sayıda gözaltı varEyüpsultan'da sıcak saatler! Fabrika alev alev yandı, çok sayıda ekip olay yerinde - 3. SayfaEyüpsultan'da yangın paniği! Çok sayıda ekip müdahal ettiKayseri'de mobilya fabrikası cayır cayır yandı - 3. SayfaKayseri'de mobilya fabrikası cayır cayır yandıKırşehir'de acı olay! Balığa çıkan 4 kardeşin teknesi alabora oldu, biri öldü - 3. SayfaBalığa çıkan 4 kardeşin teknesi alabora oldu, biri öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...